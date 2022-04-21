اربيل.. اعتقال رجل نحر زوجته بسكين

2022/04/21 | 18:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتقاله بعد ساعتين من وقوع الجريمة.

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