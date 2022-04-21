هجوم دامٍ لداعش على مسجد للشيعة في أفغانستان

2022/04/21 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 16 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين وقعا في أفغانستان، الخميس، بينهم 12 قتيلاً و58 جريحاً سقطوا في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" واستهدف بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد مسجداً للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلّية في غضون ثلاثة أيام.

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