2022/04/21 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل أربعة إرهابيين ضمن مايسمى قاطع البراء ولاية صلاح الدين

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