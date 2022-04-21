اعتقاله بعد ساعتين.. تفاصيل جريمة قتل زوج لزوجته في اربيل

2022/04/21 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الخميس، اعتقال رجل بعد أقل من ساعتين على قتل زوجته.وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ظهيرة اليوم، وقعت جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تدعى (كويستان بيروت خضر)، في حي كردستان بمدينة أربيل".وأضافت أن "فرق التحقيق التابعة للمديرية ومركز أسايش الحي وصلت إلى مسرح الجريمة وبدأت بالتحقيقات فوراً".وكشفت التحقيقات أن "المجنى عليها قُتلت على يد زوجها ويدعى ( أ.



ش .



ع.) باستخدام سكين، على خلفية مشاكل عائلية".وأشار البيان إلى "التمكن من القبض على المتهم بعد مرور أقل من ساعتين على ارتكاب الجريمة، بناء على أمر قاضي التحقيق، استناداً للمادة 406، حيث تم توقيفه تمهيداً لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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