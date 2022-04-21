سياسي بريطاني: التطورات الاخيرة في فلسطين بوادر انتفاضة

2022/04/21 | 18:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد الكاتب والمحلل السياسي البريطاني روبرت إنلاكش، الخميس، ان التطورات الأخيرة في فلسطين هي بوادر انتفاضة جديدة.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن انكلانش قوله ” أعتقد أننا بالفعل في المراحل الأولى من الانتفاضة ، وكان الشيء الوحيد لجعل الثورة تتجلى في الماضي هي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية […]

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