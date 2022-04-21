حزب الدعوة يعلق على تفجير افغانستان: وحشية وإجرام أمام العالم

2022/04/21 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة الاسلامية يستنكر استهداف المصلين في مزار شريف بافغانستان بسم الله الرحمن الرحيم ((وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد)) صدق الله العلي العظيم يستنكر حزب الدعوة الاسلامية ويدين التفجير الارهابي لانتحاري تكفيري استهدف المصلين في مسجد للشيعة في مدينة مزار شريف بافغانستان أثناء اداء صلاة الظهر وادى الى استشهاد وجرح المئات […]

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