جدل -الشيخ- و-الشيخة- بالمغرب - عذري مازغ

2022/04/21 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ الشيخ، الشيخة: قبل ظهور مشايخة الفقه مع الموجة الوهابية بالمغرب كان مسطلح الشيخ يطلق على المطرب والمغني اما رجل الدين فكان يلقب بالفقيه أو العالم إذا تجاوز مسالة حفظ القرآن فقط ودرس الحديث وتاريخ النزول وغير ذلك، كان قلة هم من يتكلمون عن الشيخ كنعت او وصف ديني وهم أصلا علماء المدارس العتيقة بالمغرب ودائرتهم الضيقة بشكل عام والمذيعين الذين كانوا يقدمون تلاوة القرآن في الإذاعة وكلنا نذكر العبارة هذه ......





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