انخفاض احتياطي العراق من المياه الى النصف  

2022/04/21 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة جوية لمتطوعين عراقيين يشاركون في حملة لتنظيف النفايات في جزيرة السندباد في نهر شط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، في الأول من نيسان/أبريل 2022 © اف ب/ارشيف حسين فالح بغداد (أ ف ب) – قال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس الخميس إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء […]

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