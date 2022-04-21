وزير الكهرباء الأسبق يوضح بشأن الحكم الصادر بحقه

2022/04/21 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، توضيحا بشأن الحكم الصادر بحقه.وكتب الخطيب في تدوينة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “محكمه جنح النزاهه في الكرخ أصدرت قراراً بالحكم وفقا للمادة ٣٣١ من قانون العقوبات حكماً بحقي لمده سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، علماً أن هذه المادة لا تُعد ضمن تهم […]

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