خلال 20 يوما.. الطب يشرح سبب الاصابة بكورونا مرتين رغم التطعيم

2022/04/21 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفجوة الزمنية بين الإصابتين لدى هذه المصابة بـ"كوفيد 19" هي أقصر مدة.

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