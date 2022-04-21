الأقمار الاصطناعية تكشف ما يخفيه الكرملين بشأن إنتاج النفط الروسي

2022/04/21 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "بولمبرغ" إن روسيا استسلمت أخيرا لتأثير العقوبات التي يفرضها الغرب، حيث انخفض إنتاجها من النفط بنسبة 10 في المئة عن مستواه قبل بدء الغزو لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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