2022/04/21 | 19:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يتهم الساسة الشيعة بالصلح مع المتشددين من اجل السلطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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