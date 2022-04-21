2022/04/21 | 19:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شنقا حتى الموت" أحكام بالإعدام بحق 8 مدانين بجرائم قتل وتفجير في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/21 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شنقا حتى الموت" أحكام بالإعدام بحق 8 مدانين بجرائم قتل وتفجير في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شنقا حتى الموت" أحكام بالإعدام بحق 8 مدانين بجرائم قتل وتفجير في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).