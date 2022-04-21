2022/04/21 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GzjGeBOmKWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقترح عجيب لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقترح عجيب لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).