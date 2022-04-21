الخطاب الانتخابي الخشبي - حزب القوات - محمد علي مقلد

2022/04/21 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الخطاب الانتخابي الخشبيحزب القواتما سأكتبه عن حزب القوات يتعلق بالانتخابات فقط، وفي دائرة الجنوب الثالثة على وجه الخصوص.



وهذا لا يَجُبّ ما قبله من نقد أو إشادة بحقه في الفترة السابقة، منذ زيارة جورج حاوي إلى غدراس، أي منذ أن حاول فريق من اللبنانيين، ومن بينهم القوات اللبنانية، الانسحاب من الرهان على الخارج، أي منذ أن فهم بعض اللبنانيين وليس كلهم، أنهم وقعوا ضحية من استدرجوه واستقووا به ......





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