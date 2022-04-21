عالم جديد وفرص جديدة مؤاتية - ابراهيم حجازين

2022/04/21 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_حجازين اذا كان "الربيع" كتعبير مموه عن التدخل السافر بطرق ناعمة وغير ناعمة استخدمه الغرب في مرحلة الحرب الباردة للحرب على الاتحاد السوفياتي، للدلالة أحداث مخطط لها، ونفذت في دول حلف وارسو مثل هنغاريا وبراغ التشيكية وبولندا فاليسا باشتراك بابا الفاتيكان حينها، فإن الربيع العربي الدموي كانت نسخة ربيعية مقصودا به تلك الفوضى الخلاقة، التي وضعت تفاصيلها في الغرف المغلقة للمؤسسات الأمريكية الأمنية والعسكرية بإ ......





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