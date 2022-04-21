"تقارب بين الكتل".. الفتح يعلن اهداف حوارات الاطار مع القوى السياسية

2022/04/21 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن تحالف الفتح، اليوم الخميس، عن اهداف حوارات الاطار التنسيقي بالوقت الحالي مع القوى السياسية، كاشفا عن تقارب مع كتل أخرى.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تقارباً بين الإطار التنسيقي وبين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن هذا التقارب لا يرقى بأن يكون توافقاً او تحالفاً في الوقت الحالي".

واضاف، أن "اهداف حوارات الإطار هو التمكن من جمع 220 نائباً من جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية والإسراع باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الايام المقبلة"، مبينا ان "مسألة اختيار شخصية رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة يجب ان تحظى بموافقة جميع الأطراف السياسية لكي تكون الحكومة المقبلة قوية وقادرة على ادارة الملفات السياسية والاقتصادية للبلاد".

واشار الى ان "الشعب العراقي يعاني اليوم من ازمة اقتصادية نتيجة السياسيات الخاطئة للحكومات السابقة ويتوجب على جميع الكتل العمل على انهاء معاناة الشعب".

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