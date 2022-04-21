تهديدات بوجود قنبلة في منزل كابتن مانشستر يونايتد

2022/04/21 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفتشت الشرطة، اليوم الخميس، منزل المدافع هاري ماغواير بعد أن تلقى قائد مانشستر يونايتد الانكليزي تهديدًا بوجود قنبلة.وعانى ماغواير من موسم صعب مع الشياطين الحمر كان فيه عرضة للانتقادات بسبب أدائه المتذبذب وأخطائه المتكررة.وفتّشت شرطة شيشر منزل ماغواير حيث يعيش مع خطيبته وطفليه من أجل ضمان سلامته، من دون معرفة هوية الشخص الذي قام بالتهديد.وقال متحدث باسم ماغواير: "في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، تلقى ماغواير تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته.لقد أبلغ الشرطة التي تنظر في المسألة الآن".وتابع، "سلامة عائلته ومحيطه هي الأولوية لهاري.سيواصل التحضير لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد ولن نعطي أي تفاصيل أخرى في الوقت الراهن".وتعرض ماغواير لمزيد من الانتقادات أمس، بعد الخسارة المدوية لفريقه أمام ليفربول وبأربعة أهداف دون مقابل على ملعب أنفيلد والتي دفعت بالمان يونايتد بعيداً عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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