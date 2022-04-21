عبوة ناسفة تستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في الديوانية

2022/04/21 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي في الديوانية.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، إن “عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره بالقرب من حقل الدواجن في الديوانية دون اصابات تذكر”.وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، بين الحين والآخر، إلى استهدفات بالعبوات الناسفة تتركز في […]

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