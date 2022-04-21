“عزم” عن قانون الأمن الغذائي: التفاف صريح على فلسفة التشريع

2022/04/21 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق تحالف “عزم” اليوم الخميس، حول قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية.وقال التحالف في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “إن قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية هو موازنة مصغرة تعني الجهات المشاركة في إعداده حصراً ومن حيث المبدأ كذلك هو إلتفاف صريح على فلسفة التشريع، كما ويخلو مضمونه من إستحقاقات المحافظات المدمرة التي خرجت […]

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