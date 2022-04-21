عقب اشتباكات عشائرية.. ذي قار تعلن اعتقال 30 مطلوباً

2022/04/21 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة ذي قار، الخميس، عن اعتقال 30 مطلوباً عقب اشتباكات عشائرية.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي زار قضاء الشطرة شمالي المحافظة، واشرف بنفسه على عمليات ضبط الامن وفرض سيادة القانون في المدينة، ووصل المحافظ الى الشطرة بالتزامن مع انتشار قوات امنية اضافية من جهاز مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وذلك في اطار خطة امنية لفرض الامن عقب اشتباكات عشائرية شهدتها المدينة قبل يومين".

وأضاف البيان أن "العمليات الامنية في المدينة اسفرت حتى الان عن اعتقال 30 مطلوبا ومصادرة اسلحة غير مرخصة، فيما تتواصل عمليات ملاحقة المطلوبين في اطراف المدينة".

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