2022/04/21 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uXVp00P_n-c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أولويات المصارف وخططها.. المبادرات المجتمعية وتعزيز المواطنة في تغطية خاصة مع سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أولويات المصارف وخططها.. المبادرات المجتمعية وتعزيز المواطنة في تغطية خاصة مع سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).