2022/04/21 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق وفرض غرامة قدرها 700 دولار مقابل عقد قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات، ما أثار استياء في بلاد يستشري فيها الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق يثير ضجة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق يثير ضجة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).