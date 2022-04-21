انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بـ “ليالي القدر وذكرى استشهاد الإمام علي” في النجف

2022/04/21 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحافظ يعلن انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بليال القدر وذكرى استشهاد امير المؤمنين عليه السلام اعلن محافظ النجف الاشرف الدكتور المهندس ماجد الوائلي عن انطلاق تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بليالي القدر وذكرى استشهاد امير المؤمنين عليه السلام موضحا ان الخطة الأمنية سيشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية وبإسناد فرقة الامام علي القتالية والحشد الشعبي وتعزيزات من […]

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