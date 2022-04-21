رونالدو يوجه رسالة امتنان لجماهير ليفربول بعد لفتتهم الإنسانية تجاهه

2022/04/21 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 37 عاما رسالة شكر وامتنان لجماهير ليفربول اليوم الخميس عبر حسابه في “إنستغرام”.وفي لفتة إنسانية طيبة لجماهير ليفربول خلال مباراة فريقهم مع الضيف مانشستر يونايتد على أرضية ملعب “أنفليد” أمس الأول، وقفت جماهير “الريدز” في الدقيقة السابعة (رمزية الرقم الذي يرتديه رونالدو)، للتصفيق […]

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