قائد مانشستر يونايتد يتلقى تهديداً بوجود قنبلة في منزله

2022/04/21 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآخرون اليوم الخميس أن هاري مجواير قائد مانشستر يونايتد تلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله في تشيشير حيث قامت الشرطة المحلية بمسح المكان.وأكدت شرطة تشيشير في بيان أنها “تحركت بناء على بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة في منطقة ويلمزلو يوم الأربعاء بعد يوم من خسارة يونايتد 4-صفر […]

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