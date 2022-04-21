مقتل أربعة عناصر من 'داعش' بقصف جوي في صلاح الدين

2022/04/21 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" بقصف جوي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تم تزويد طائرات F 16 العراقية بمعلومات مؤكدة عن وكر للإرهابيين، حيث تم تنفيذ 3 ضربات جوية على هذا الوكر الذي يتواجد فيها عناصر داعش الارهابي عبارة عن بيت خربه في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "الضربات أسفرت عن قتل 4 من عناصر عصابات داعش الارهابية وتدمير الوكر ودراجة نارية".

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