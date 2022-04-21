توب 5: سجال انتخابي حول

2022/04/21 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تداول رد محمد بن سلمان حول "مساهمة السعودية بقوة أمريكا"، وقضية "حظر الحجاب" تثير سجالا بين ماكرون ولوبان، وبايدن يمنع السفن الروسية من الوصول إلى سواحل أمريكا، وعزم مصر ترشيد الاقتراض من الخارج، وصولا إلى خسائر شبكة نيتفلكس خلال الربع الأول من 2022..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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