2022/04/21 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف: الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة فصلت كل فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم يرفض قانون الأمن الغذائي والتنمية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم يرفض قانون الأمن الغذائي والتنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).