2022/04/21 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FzB113eIkGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي: ابقاء الكاظمي على راس السلطة سيناريو مقترح وليس ملزما) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي: ابقاء الكاظمي على راس السلطة سيناريو مقترح وليس ملزما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).