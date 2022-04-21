تهديد بوجود قنبلة في منزل هاري ماغواير

2022/04/21 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الشرطة البريطانية، الخميس، بتفتيش منزل المدافع هاري ماغواير بعد أن تلقى قائد مانشستر يونايتد الانكليزي تهديدًا بوجود قنبلة.

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