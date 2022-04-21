2022/04/21 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تصدي الحشد لهجوم إرهابي في محافظة كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من الفوج الثالث باللواء 56 في الحشد الشعبي احبطت، تعرضا لفلول داعش الارهابي جنوب غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان ان "عناصر من فلول داعش الإرهابي شن تعرضا على دورية قتالية تابعة للفوج قرب قرية ربيضة التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج، ما اضطرهم الى الفرار"، مشيرا الى ان "التعرض اسفر عن الحاق اضرار بإحدى العجلات التابعة للفوج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يتصدى لهجوم ارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يتصدى لهجوم ارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).