2022/04/21 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تتخذ إجراء بحق من يقوم بالتفحيط داخل المدن

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