2022/04/21 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باختطاف جنديين في الجيش من قبل عناصر البيشة واطلاق سراحهما بعد ساعات من الاختطاف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارهابيي اليبشة الموالين لحزب العمال PKK أسروا جنديين اثنين عراقيين اثناء الاشتباكات في سنجار لفترة وجيزة، ثم اطلقوا سراحهما بعد المفاوضات".

وأضاف ان "قيادة العمليات المشتركة مُطالبة بتوضيح رسمي، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم لطرد كافة المليشيات وعصابات التهريب من سنجار ومسك الارض بيد القوات الامنية العراقية حصراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشه يطلق سراح جنديين بعد ساعات من اختطافهما في سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشه يطلق سراح جنديين بعد ساعات من اختطافهما في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).