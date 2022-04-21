2022/04/21 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتخفيف الزخم المروري..المرور العامة تعلن رفع المطبات الموجودة على سريع مطار بغداد/ مدخل القادسية العقيد ياس خضير مدير اعلام المرور العامة

ظهرت المقالة صور: المرور تتخذ إجراءً لتخفيف الزخم على سريع مطار بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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