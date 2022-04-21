قنبلة في منزله.. مجواير مهدد بالقتل

2022/04/21 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وآخرون اليوم الخميس أن هاري مجواير قائد مانشستر يونايتد تلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله في تشيشير حيث قامت الشرطة المحلية بمسح المكان.وأكدت شرطة تشيشير في بيان أنها “تحركت بناء على بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة في منطقة ويلمزلو يوم الأربعاء بعد يوم من خسارة يونايتد 4-صفر […]

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