النزاهة تلاحق تسعة ملايين دولار في بيروت اختلستها موظفة

2022/04/21 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت.

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