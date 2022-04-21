علاوي بشأن العمليات التركية: أمرٌ خطير لا ينبغي السكوت عنه

2022/04/21 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الخميس، أن استمرار التدخلات التركية في العراق امرٌ خطير لا ينبغي السكوت عنه.وكتب علاوي في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، ان “استمرار التدخلات التركية امرٌ خطير لا ينبغي السكوت عنه، موقفنا مبدئي وثابت من ضرورة منع استخدام الاراضي العراقية كمنطلقٍ للاعتداء على اراضي […]

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