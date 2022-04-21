رد قوي من المتحدث باسم الخارجية الأميركية على استهدافه بالعقوبات الروسية

2022/04/21 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، أن استهدافه بالعقوبات الروسية التي تمنعه خصوصا من دخول الأراضي الروسي، هو "شرف" له.

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