ديالى.. “داعش” يستهدف كاميرا حرارية شمالي بعقوبة

2022/04/21 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس أن عضابات “داعش” استهدفت كاميرا حرارية شمالي بعقوية.

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“داعش” يستهدف كاميرا حرارية شمالي بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

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