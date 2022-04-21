حريق بمحال تجارية بحي الوحدة في بغداد

2022/04/21 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق بمحال تجارية بحي الوحدة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل عدد من المحال التجارية ضمن سوق المعمل في ناحية حي الوحدة بالعاصمة بغداد".

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