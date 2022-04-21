موسكو: شحنات أسلحة واشنطن والناتو لأوكرانيا هدف مشروع لنا

2022/04/21 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععدت روسيا، اليوم الخميس، شحنات الأسلحة التي قد تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية، سيرغي كوشيليف، اليوم، قوله: "نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية، أهدافا عسكرية مشروعة لجيشنا".وأعرب كوشيليف، عن "قلق موسكو إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف".وعبر، عن ثقته بأن "كييف الآن في موقف محكوم عليه بالفشل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة بنهجها هذا تستهدف إبطاء العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية".وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لكييف".

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