الانسداد السياسي والأزمة السياسية المزمنة - مصطفى محمد غريب

2022/04/21 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب ليست الازمة السياسية الحالية وليدة الانتخابات التشريعية الأخيرة أو سنة ما قبلها فحسب، بل هي نتاج سنوات ما بعد السقوط والاحتلال، الأسباب معرفة وقد اشرنا لها في السابق وشرحنا أسبابها ونتائجها وقدمنا ما نستطيع من رؤيا واقعية بخصوص الإصلاح والتغيير، إلا أن البعض من القوى صاحبة القرار والمتنفذة المدعومة خارجياً ظلت متعنتة ورافضة أي مقترح او رأي لمعالجة المأساة التي خلقتها السياسة والتوجهات تحت طائلة ......





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