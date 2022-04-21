2022/04/21 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، اليوم الخميس، انه لا يمكن المساومة على حساب ابناء الشعب والتفريط به.ودعا الانصاري في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه “المحكمة الاتحادية والاجهزة القضائية الى عدم التهاون مع القضايا التي تمس دماء ابناء الشعب، كونها خط احمر ولا أحد فوق القانون”.وشدد، على” […]

ظهرت المقالة عودة حاتم السليمان إلى بغداد..



منظمة بدر تخاطب القضاء وتؤكد: لن نساوم أولاً على ايرث نيوز.

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