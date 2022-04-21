علماء صينيون: القطط والفئران تسببت في ظهور “أوميكرون الخفي”

2022/04/21 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يعتقد العلماء الصينيون أن طفرة “أوميكرون” الخفي” تطوّرت بمعزل عن أنواع سائدة أخرى للفيروس التاجي.وافترض الأخصائيون الصينيون أن سلالة ” أوميكرون الخفي” يمكن أن تكون قد نشأت من أحد أنواع SARS-CoV-2 متحورة في سلسلة من إنسان إلى قط، ومن قط إلى فأر، ثم عادت إلى إنسان.وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج […]

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