2022/04/21 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jv9vyyEQQ28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب يطالبون بإبعاد عمل البرلمان عن الصراعات السياسية | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب يطالبون بإبعاد عمل البرلمان عن الصراعات السياسية | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).