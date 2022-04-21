2022/04/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في اواسط الستينات من القرن الماضي، ظهرت دعوات في الوسط المسرحي من اجل تأهيل المسرح والبحث عن جذور له في الثقافة العربية ومن تلك الدعوات ما اشار الى الرجوع الى التراث الأدبي العربي مثل ألف ليلة وليلة وكتاب النجلاء للجاحظ ومقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري، ومنها ما اشار الممارسات العروضية الشعبية مثل السامر والبساط والحكواتي..



وبالفعل فقد ظهرت تطبيقات لتلك الدعوات في أعمال مسرحية لكل من ( ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يكون المسرح احتفالياً؟! - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى يكون المسرح احتفالياً؟! - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).