2022/04/21 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها السادس والتسعين، الخميس، في قصر ساندرينغهام.وسافرت أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحُكم بطائرة مروحية إلى القصر الموجود في مقاطعة نورفولك، حيث سيلحق بها أعضاء العائلة والأصدقاء.ويُتوقع أن تبقى في كوخ ضمن ملحقات القصر، وهو المكان الذي كان يحبه زوجها الراحل الأمير فيليب.وبمناسبة عيد […]

ظهرت المقالة برفقة الخيل..



الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ96 أولاً على ايرث نيوز.

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