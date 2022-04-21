هكذا احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ96

2022/04/21 | 23:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها السادس والتسعين، الخميس، فيما أُطلقت نيران مدفعية في أنحاء لندن لتحية أحد أطول ملوك المملكة المتحدة حكمًا، التي تحتفل بمرور 70 عامًا على العرش هذا العام، كما عزفت فرقة عسكرية من حرس كولدستريم أغنية "عيد ميلاد سعيد" للمناسبة.

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