فيديو.. لحظة إسقاط مروحية روسية متطورة بصاروخ أوكراني

2022/04/21 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، اسقاط مروحيتين روسيتين استهدفتا بصواريخ قرب مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.

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